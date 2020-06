Fibra, inaugurata "autostrada digitale" telematica nel parmense

(Teleborsa) - Una 'a disposizione anche delle industrie della zona collinare del parmense.È stata inaugurata questa mattina nell'autodromo di(Parma), una nuovain. L'infrastruttura è realizzata con finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) per oltre 15 mila euro.Grazie a una collaborazione pubblico-privato, con il coinvolgimento di Comune, Regione e alcune industrie della zona, l'autostrada digitale consentirà di collegare l'area produttiva di Varano de' Melegari alla rete regionale, con la possibilità di raggiungere singolarmente le varie aziende.All'inaugurazione hanno partecipato l'assessore regionale allo Sviluppo, Lavoro e Green economy,, la collega con delega alla Montagna,, il direttore generale di Lepida ScpA,e il sindaco della città,"Il coronavirus ce lo ha ulteriormente dimostrato - ha detto- la banda ultra-larga consente di comunicare con il mondo, permettendo di svolgere attività produttive, professionali, di studio. Le infrastrutture sono un, condizione per creare lavoro di qualità". "Nessun territorio oggi può più rimanere indietro - ha aggiunto l'assessore al Lavoro - e l'investimento a Varano de' Melegari dimostra l'impegno di questaaffinché anche le periferie possano beneficiare delle stesse condizioni di sviluppo dei grandi capoluoghi".