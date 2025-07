Open Fiber, la connettività ultraveloce raggiunge Campiglia dei Berici

(Teleborsa) -ha raggiunto anchenell’ambito del, il progetto attuato da Infratel Italia per, finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale grazie ai fondi del PNRR. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguardain grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s.Nel comune di Campiglia dei Berici sono stati(Fiber To The Home - fibra fino a casa), che consentirà di. L'infrastruttura si sviluppa per circa 10 chilometri, per oltre il 50% realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti."L’Amministrazione Comunale si dice soddisfatta dell’operazione, che consente ai cittadini Campigliesi di avvalersi di un servizio ormai fondamentale, soprattutto per chi lavora e studia", commemta – afferma, Sindaco di Campiglia dei Berici."Il buon rapporto con l’amministrazione comunale ci ha permesso di lavorare nel comune di Campiglia dei Berici per portare un’infrastruttura innovativa e sostenibile a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione", afferma, Field Manager di Open Fiber in Veneto, aggiungendo "una tecnologia all’avanguardia, la stessa presente nelle grandi città, che permette di ridurre il cosiddetto 'Digital Divide' e fruire di molteplici servizi di ultima generazione come: telemedicina, smart working, streaming HD, 'Internet of Things', monitoraggio ambientale, gestione dell’illuminazione pubblica e non solo".Con oltre 14,7 milioni di unità immobiliari vendibili in Italia grazie alla sua nuova rete in FTTH,nelle connessioni in fibra ottica fino a casa e tra i leader in Europa. Ad oggi, lasulla rete realizzata da Open Fiber èdi grandi e medie dimensioni e in. Open Fiber è un operatore wholesale only, quindi non vende servizi al cliente finale, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati.