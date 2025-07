Spongano, al via i lavori Open Fiber: fibra ultraveloce per 2.900 civici

(Teleborsa) - Al via a. L’intervento nel Comune in provincia di Lecce prevede il(Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) diche corrispondono a. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge unTra gli edifici pubblici raggiunti dalla copertura in fibra ottica ci sono la scuola di via Passilli, la stazione ferroviaria e la caserma dei carabinieri.La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere lae permette di ottenere, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.L’intervento di cablaggio su Sponganolimitando al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I"La fibra ottica che Open Fiber sta posando a Spongano è un asset chiave per il progresso digitale della nostra comunità - dice il-. Fornendo ai cittadini, alle aziende e a quanti scelgono di vivere qui una"."Con tale investimento: un servizio di pubblica utilità che porta numerosi vantaggi alla cittadinanza, un obiettivo strategico fondamentale per la crescita del nostro territorio", aggiunge"Questo progetto conferma l’impegno di Open Fiber nello sviluppo digitale della Puglia e delle sue aree interne, grazie alla tecnologia FTTH che abilita molteplici servizi digitali e applicativi in modo performante. Un obiettivo che si traduce nel collegamento in fibra ottica di oltre 3.000 unità immobiliari, garantendo così", spiega