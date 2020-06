Relatech, notificato a Consob aggiornamento KID su Warrant 2022

Relatech

(Teleborsa) -ha notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui "Relatech Warrant 2019 – 2022", come previsto dalla vigente normativa.Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore, in base al Regolamento Europeo sull'informativa dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti.