GEOX, collocati in Borsa tutti i diritti inoptati dell’AuCap

GEOX

(Teleborsa) -ha fatto sapere che, nella prima seduta dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, sono stati integralmente collocati tutti irelativi all’deliberato dall’Assemblea Straordinaria lo scorso 17 aprile. I diritti consentono la sottoscrizione di massime 2.815.905 nuove azioni ordinarie, con abbinati gratuitamente altrettantiL’esercizio deie la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno avvenire entro e non oltre il 17 giugno 2025. Il prezzo di sottoscrizione è pari a 0,278 euro per azione, di cui 0,10 euro a capitale ed 0,178 euro a sovrapprezzo, nel rapporto di 5 azioni ogni 12 diritti acquistati.Durante il, conclusosi il 12 giugno, erano già stati esercitati 251.715.108 diritti (pari al 97,385% del totale), con la sottoscrizione di 104.881.295 nuove azioni e il contestuale rilascio gratuito di altrettanti warrant, per un controvalore complessivo pari a €29.157.000,01.L’operazione, ha spiegato l'azienda in una nota, rafforza ladella società, migliorandone la flessibilità finanziaria in vista del piano di rilancio e sviluppo. Le nuove azioni e i relativi warrant saranno accreditati sui conti degli intermediari al termine dell’ultimo giorno utile per l’esercizio dei diritti.