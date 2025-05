Avio, Space Holding esercita tutti gli 800 mila "sponsor warrant" a 13 euro per azione

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha reso noto che, a seguito di richiesta di esercizio pervenuta da, sono statiConseguentemente, sono state sottoscritte, al prezzo di, nel rapporto di 1 azione per ogni Warrant posseduto,di Avio di nuova emissione. Alla data attuale non risultano in circolazione ulteriori Warrant.Space Holding, lache ha portato Avio a Piazza Affari nel 2027, ha il 3,5% del capitale sociale, secondo il sito della società. Le azioni Avio hanno chiuso la seduta odierna a quota 21,3 euro per azione.