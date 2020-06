Seduta molto negativa per il settore assicurativo italiano (-2,03%)

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

listino principale

Unipol

Poste Italiane

listino milanese

Cattolica Assicurazioni

UnipolSai

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 14.313,1 con una perdita di 291,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 236, dopo una partenza a 238.Nel, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,23%.Tra le medie imprese quotate sul, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,92% sui valori precedenti.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.