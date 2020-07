Bonus vacanze, Codacons: "flop totale"

(Teleborsa) - Ilconferma le previsioni negative dele si rivela un. Lo afferma l’associazione dei, denunciando ostacoli, difficoltà e intoppi nell’erogazione dell’incentivo."Fino a ieri il bonus è stato richiesto solo da, a fronte dei circadi italiani che andranno in vacanza questa estate – ha spiegato il Presidente– Un numero di richieste che, sebbene destinato a crescere nei prossimi giorni, dimostra il trend al di sotto delle attese, a dimostrazione che il bonus vacanze così come studiato non potrà salvare il".Secondo quanto riporta il Codacons, da più parti vengono segnalatinella procedura per ottenere l’incentivo, difficoltà che scoraggiano le richieste dei cittadini, e in alcuni casi si arriva al vero e proprio rifiuto da parte delle strutture ricettive: ad esempio quando a richiedere il bonus è unadiche avvia la procedura per conto dei propri clienti, molti alberghi e tour operator non lo accettano, per non pagare le commissioni alle agenzie che fanno da intermediarie. Si apprende inoltre che alcuni operatori, quando il soggiorno ha un valore ridotto, rifiutano di accettare il bonus, imponendodiagli utenti che vogliono pernottare presso la struttura.“Una situazione che dimostra ledel bonus vacanza, e la necessità per iche vogliono attirare turisti di studiare soluzioni alternative, come sconti aggiuntivi su soggiorni e servizi vari (escursioni, noleggi auto, moto, bici, equitazione, musei, ecc.) che il Codacons ha proposto alle amministrazioni attraverso una apposita” – ha concluso Rienzi.