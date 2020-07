Gualtieri sprona l'Europa: cambio di passo, non misure temporanee

(Teleborsa) - "rivolgere i migliori auguri allaper un semestre che è uno deipiù importanti nella storia del processo di integrazione. Lo ha detto il Ministro dell'Economia,nel corso di un dibattito in video-conferenza per inaugurare la presidenza semestrale tedesca dell'Unione europea, intitolatoL'che ha travolto quasi tutto il mondo si è ben presto in una sfida da vincere per ripartire con maggiordi prima. Un'. Da qui il monito del Ministro dell'Economia per il quale "quello che si sta facendo a livello europeo con ilnon deve essere solo un momentaneo contrasto alla crisi "per recuperare laNon solo. "Regolare e civilizzare la globalizzazione favorendo l'apertura dell'economia e regolandola verso l'alto, verso standard alti e non verso il basso". "Questa - ha rilevato Gualtieri - è unadeve promuovere un modello di civilizzazione della globalizzazione.hanno forti punti di vista comuni come lo Stato sociale e si deve collegare la strategia economica interna per assumere una dimensione di attori globali per essere protagonisti attivi per indirizzare la globalizzazione".Infine, un passaggio sulche "con una ampiezza davvero molto significativaper renderein grado effettivamente di migliorare le proprie procedure e di utilizzare in modoha concluso il Titolare del Tesoro spiegando che il provvedimento sarà esaminato dal preconsiglio dei Ministri per arrivare poi in CdM.