UBI Banca, Piano "Resilienza e Valore" conferma linee guida e generazione valore

UBI Banca

(Teleborsa) -alza il velo sull', oggetto di revisione oggi da parte del CdA della banca; rispetto a quello elaborato lo scorso febbraio tutte le principaligià delineate nella precedente versione, cui si aggiunge lache porterà nell’orizzonte di Piano ad undell’investimentoLa r, subentrata al piano di febbraio 2020, è stata caratterizzata da, consentite dalla immediata attivazione degli elementi di flessibilità operativa e patrimoniale già sottolineati in sede di presentazione del Piano a febbraio. UBI ha così potuto attivare una serie di azioni: smart working, protezione personale, flessibilità filiali e servizio ai clienti. La Banca si è inoltre attivata per fornire adeguato supporto all’economia, promuovendo tempestivamente "Rilancio Italia", un programma articolato per 10 miliardi di euro, nato per finanziare famiglie, imprese e Terzo settore colpiti dalla crisi e sostenerne la tenuta e la ripartenza nei prossimi mesi.è stimato incumulati aggiuntivi nell’arco del triennio 2020-2022. Per maggior cautela, la valutazione dell'impatto del Covid sui parametri di credito e quindi per la stima dell'adeguatezza del patrimonio di vigilanza, è stata effettuata in uno scenario che include una variazione del Pil reale del -10,3% nel 2020, del +2,8% nel 2021 e del -0,2% nel 2022.Quanto ai target del piano,è indicato ai di euro contro i 665 del Piano originale, conuna riduzione di circa 1 punto percentuale di RoTE (al 7,1% rispetto al precedente 8,3% nel 2022). Questa importante dimostrazione di resilienza è ottenuta in un contesto particolarmente complesso grazie: alla(CAGR1 +0,7% incluso il 100% di Aviva Vita) in uno scenario conservativo di evoluzione del PIL nel triennio e di tassi negativi; al(CAGR -0,6% includendo tra l’altro gli impatti del nuovo CCNL, incrementati investimenti in nuove tecnologie e l’internalizzazione di Aviva Vita): ad un costo del credito a 62 bps nel 2022.Confermata anche una, con un(al netto dei dividendi del 2019 ma prima di quelli relativi a 2020, 2021, 2022); rispetto a una soglia minima di CET1 ratio pari al 12,5%, si evidenzia undi euro che potranno essere distribuiti, corrispondenti a un cumulato di oltredi euro per azione nel triennio.A questi elementi si aggiunge ilin termini di consumo di capitale derivante daie dalleinsieme all’utilizzo di alcune riserve di valore, che permettono di incrementare significativamente il. Conseguentementerispetto ad una soglia minima di CET1 del 12,5% ammonta per il triennio 2020-2022 a circa, equivalenti a un ammontare cumulato di oltrenel periodo.Gli esiti dell’aggiornamento del Piano - sottolinea UBI - testimoniano la capacità e velocità di reazione e flessibilità del Gruppo e l’importanza di aver preservato riserve di valore generate nei momenti migliori, che oggi sono un elemento chiave perin contesti di complessità elevata quale quello attuale.