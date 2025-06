illimity, Equita: dieci ragioni per aderire all'OPAS di Banca Ifis

Banca Ifis

illimity

(Teleborsa) - Per gli analisti divi sonoavanzata da. E' quanto emerge da un report di Equita su illimity, che che tiene in considerazione gli effetti dell'OPAS iniziata il 19 maggio scorso.La ricerca di Equita evidenzia innanzitutto che,all'offerta, si potrebbe verificare unper gli azionisti di illimity,che sarebbero esposti allerappresentate da un" o, nel caso in cui Banca Ifis non raggiungesse una soglia che consenta la fusione immediata, l'operazione potrebbe rivelarsi "troppo rischiosa" epreviste, ostacolando "il turnaround e la crescita di illimity eper tutti gli stakeholder".Il secondo motivo, citato dagli analisti di Equita è ladi illimity per il periodo 2026-2028 e ila illimity - spiegano ancora gli esperti - sono, in quanto l'offerta riconosce alla società fondata da Corrado Passera un corrispettivo superiore di circa l'11% all'ultimo prezzo ufficiale prima dell'annuncio, un P/E rettificato 2025/26E di 16,7x/10,5x, contro 9,4x/9,3x delle banche tradizionali, ed un tasso di interesse intermedio (IF) di 7,2x/7,0x.Per Equita, inoltre,, con Banca Ifis che "rappresenta la soluzione migliore e unica" per illimity, come prontamente recepito da Banca Sella Holding (azionista di riferimento di illimity con il 10% del capitale sociale), che ha già aderito all'offerta.- proseguono gli esperti - ricordando che sono state identificate sinergie per 75 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro di sinergie di costo e 25 milioni di euro di sinergie di ricavo.Si stima che l'operazione proposta avrebbe unin termini direttificato (>40%) e(>400%) nel periodo 2026/27.Unsuperiore al 14% ed una migliorein uno scenario più impegnativo, sono un'altra delle ragioni per cui gli azionisti di illimity dovrebbero aderire all'OPAS.Infine, Equita cita anche ilsul mercato del reddito fisso, con conseguente aumento significativo dello spread di illimity, la, che è scambiata a un P/E rettificato 2026/27E di appena 6,4x/5,5x, lae una, che ha già rinnovato il suo impegno duraturo nella creazione di valore per tutti gli stakeholder.