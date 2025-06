UE verso nuova regolamentazione stablecoin nonostante parere BCE

(Teleborsa) -, quella particolare categoria di criptovalute destinata a replicare il valore di una valuta sovrana, solitamente il dollaro statunitense, e garantita da attività liquide detenute in riserva. L'attuale normativa è molto stringente e non consente alle medesime stablecoin, emesse dentro e fuori dall'UE, di circolare ed essere convertite indifferentemente, quasi si trattasse di strumenti diversi.La Commissione Europea, anticipa il Financial Times, sta dunque pensando di annunciare nei prossimi giorni una nuova regolamentazione,, che vede in questo strumento un elemento in grado di accrescere la volatilità dei mercati e dunque potenzialmente rischioso per la stabilità finanziaria dell'Eurosistema.Bruxelles emanerà delledelle stablecoin emesse al di fuori dell'Unione Europea con quelle specificamente ammesse sui mercati europei.Tutto è nato dopo che(ACPR), autorità di vigilanza bancaria e assicurativa francese, lo scorso anno, ha chiesto all'(EBA) di stabilire se fosse possibile chesiano emessi sia da un'entità autorizzata nell'Unione europea sia da un'altra entità al di fuori dell'UE.Le linee guida si propongono disu questa particolare categoria di criptovalute, che funzionano come denaro digitale e sono esterne al sistema bancario.La Commissione sta portando avanti questa proposta di regolamentazione, secondo cui gli standard proposti potrebbero destabilizzare le banche dell'area della moneta unica durante i periodi di volatilità del mercato e rappresentare un potenziale rischio per la stabilità finanziaria dell'Area Euro.Giusto lunedì scorso, la presidente della BCEaveva messo in guardia l'Europarlamento riguardo idelle stablecoin pered aveva auspicato "regole solide", soprattutto quando si opera sui mercati internazionali.In base alla normativa europea, ledevono detenere la maggior parte delle loroed i detentori possono convertire le proprie monete in contanti direttamente dall'emittente. La BCE ha affermato che le nuove norme potrebbero, con il potenziale rischio di contagio tra le banche, poiché i detentori esteri potrebbero affrettarsi ad accedere alle riserve destinate ai detentori europei, creando problemi di liquidità ed incapienza delle riserve stesse.Lein rapida crescita: si parla di un mercato da circa 250 miliardi di dollari e gli analisti prevedono che il suo valore decuplicherà nei prossimi anni. Il Segretario al Tesoro statunitenseha poi dichiarato che potrebbero essercia livello globale e che la loro proliferazione potrebbe "rafforzare la supremazia del dollaro USA".