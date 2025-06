REVO Insurance avvia la TECHUMAN ERA: approvato piano al 2028. Minali: proiettati verso una nuova dimensione

REVO Insurance

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il "Piano Industriale 2026–2028: THE TECHUMAN ERA" che verrà presentato alla comunità finanziaria e alla stampa in occasione dell’Investor Day odierno. “THE TECHUMAN ERA” rappresenta la visione strategica con cui REVO affronta il futuro dell’assicurazione: un’era in cui tecnologia e intelligenza umana si potenziano reciprocamente.Il concetto di “TECHUMAN”, si legge in una nota, pone l’essere umano al centro, la cui attività verrà potenziata da tecnologie proprietarie e da strumenti di intelligenza artificiale che migliorano la produttività, la qualità del servizio e la capacità decisionale.Il Piano, che prevede il presidio dell’eccellenza tecnica e l’, si prefigge l’obiettivo di generare al 2028e un, con il mantenimento della consueta solidità patrimoniale, accompagnata da una politica di dividendo equilibrata e coerente con la crescita dimensionale del progetto., commenta: “, affermandosi come operatore distintivo nel mercato assicurativo e facendo leva su una visione chiara e coerente fondata sulla centralità delle persone e sull’adozione di tecnologie proprietarie avanzate. Attraverso il paradigma TECHUMAN, un modello in cui l’essere umano è valorizzato e potenziato dall’innovazione tecnologica, l’evoluzione della value chain si articola su quattro direttrici fondamentali - distribuzione, offerta prodotto, modello operativo e underwriting - e porterà entro il 2028 a raggiungere premi lordi contabilizzati superiori a 550 milioni di euro e un utile netto adjusted oltre i 50 milioni. In parallelo,, con obiettivi definiti e misurabili all’interno di tutte le principali aree aziendali, a conferma dell’impegno del Gruppo nella generazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo".REVO intende raggiungere i seguenti target finanziari al 2028: GWP superiori a €550 milioni di euro, con un CAGR superiore al 15%; EPS in crescita, con un CAGR superiore al 20%; Utile Netto adjusted superiore a €50 milioni; ROE Operativo adjusted superiore al 22%; Solvency II Ratio target tra il 180% e il 200%.Tali risultati, si legge in una nota, si basano su un modello virtuoso di generazione organica del capitale necessario allo sviluppo, nel rispetto delle previsioni regolamentari. Il capitale disponibile viene quindi utilizzato a sostegno della crescita dei premi e degli asset gestiti, abilitando una politica di dividendo equilibrata e in crescita.derivanti dalle linee “Specialty Focus”, caratterizzate da elevata marginalità, con l’obiettivo di puntare decisamente verso il mantenimento di un’elevata qualità complessiva del portafoglio assicurativo: in tale ambito la selezione dei rischi in fase assuntiva sarà ancora più centrale per il mantenimento di performance tecniche di eccellenza.A fronte del mercato potenziale di riferimento, è stato quantificato in circa 50 milioni di euro il valore dei premi attesi al 2028 da, attraverso nuovi accordi distributivi e la focalizzazione nelle linee di business cauzioni, financial lines, property e liability. L’eccellenza tecnica evidenziata da REVO nel corso del triennio 2022-2024 viene confermata anche per il nuovo Piano, con un target di Loss Ratio tra il 38% e il 42% circa, sostenuto da un’accurata selezione dei rischi e dal controllo dell’underwriting, a fronte di un Acquisition Ratio previsto stabile.Il nuovo modello operativo abilita un importante contenimento dei costi in arco piano, con un’, rispetto al valore stimato per l’esercizio 2025, di circa 4 punti percentuali. Il complessivo efficientamento operativo permetterà di contenere il numero di nuove persone necessarie allo sviluppo del progetto, con un aumento della produttività per singola persona pari al 25% circa tra il 2026 e il 2028.Per sostenere lo sviluppo della propria catena del valore, REVO prevede une ulteriori 25 milioni di euro circa nel triennio 2026–2028. Le risorse saranno dedicate al potenziamento del modello operativo evoluto, alla crescita del modello distributivo integrato, alla continua innovazione nei prodotti e nell’algorithmic underwriting.La crescita sostenibile consente al Gruppo di prevedere unatra esigenze derivanti dalla crescita e remunerazione di breve termine degli azionisti, con un payout in area 30%, in coerenza con l’evoluzione dimensionale del Gruppo e nel rispetto del target Solvency di medio termine, confermato ad un livello tra il 180 e il 200%.Nel corso del Piano verràS&P A-, funzionale anche all’attivazione dell’operatività in particolari nicchie di business che richiedono il riconoscimento di una solidità patrimoniale elevata. REVO si prefigge inoltre di ottenere un secondo rating in ambito ESG entro il 2028, oltre a quello già ottenuto da Standard Ethics (EE Strong).