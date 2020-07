L'indice del settore costruzioni italiano in tono rialzista (+1,26%), corre Cementir Holding

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Buona seduta per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 32.616,7, in rialzo di 413,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'avanza a quota 407, dopo aver avviato la seduta a 400.Nel, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,16%.