Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia procede in rosso (-2,49%), giornata in discesa per ASTM

(Teleborsa) - Partenza in rosso per ila dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a quota 27.685,2 con un ribasso del 2,49%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 802, dopo aver avviato la seduta a 802.Tra i titoli del, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,70%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,86% sui valori precedenti.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,38%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.