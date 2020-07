indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

small-cap

Aquafil

Isagro

(Teleborsa) - Buona tenuta per l'che evidenzia un andamento poco superiore alIlha aperto a 14.216,7, in rialzo dello 0,65% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 1.178.Tra ledi Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,45%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,64%.