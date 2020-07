Recovery fund, al via il vertice UE

(Teleborsa) - Alche il 27 e 18 luglio vedrà riuniti i leader dei 27 in untutto dedicato al, la risposta europea alla crisi economica e sociale legata alla pandemia Covid-19.La strada al momento è tutta in salita: permangono infatti le divisioni di fondo tra i Paesi, a partire dal Gruppo dei cosiddetti Frugali, capeggiati dall'Olanda diche vede "" sul Recovery Fund "entro domenica".Dal lato opposto c'è l', rappresentata dal premier, che al suo arrivo ha ribadito la posizione del governo. ", cioè concretamente perseguibile", ha dichiarato, sottolineando di aver "piena consapevolezza delle divergenze esistenti ma anche forte determinazione che dobbiamo superarle e non nell'interesse sol della comunità italiana e dei cittadini italiani che hanno sofferto e stanno soffrendo molto, ma nell'interesse di tutti i cittadini europei"."Vorrei chiarire che non è solo una questione finanziaria: stiamo elaborando una risposta economica e sociale per tutti i cittadini europei nell'interesse comune europeo, per i valori che condividiamo e per rendere l'Europa più resiliente e competitiva nello spazio globale", ha poi aggiunto.Più attendista la posizione della cancelliera tedescache ha sottolineato lee non possiamo prevedere se riusciremo a raggiungere un risultato".Merkel ha dichiarato di aspettarsi "", precisando che "la Germania lavorerà insieme alla Francia per aiutare il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Dobbiamo solo lavorare sodo", ha avvertito, richiamando tutti a "guardare in faccia la realtà" della crisi per cui "in modo da poter ottenere qualcosa di buono per l'Europa".Ottimismo è invece stato espresso dalla presidente della Commissione UE,per cui "una soluzione è possibile. Molto è in gioco, ed una soluzione è quella che si aspettano i nostri cittadini da noi", ha aggiunto evidenziando le potenzialità del piano Next Generation Eu."Negli anni passati ci hanno detto che quello che andava bene ai ricchi sarebbe andato bene anche ai poveri. Lo sappiamo tutti che non è andata così. Da troppi decenni chi nasce povero, resta povero. Da troppi decenni la mobilità sociale, così importante per la mia generazione, non funziona più. È per questo che il. Noi rappresentiamo tutti i cittadini europei e la grande maggioranza è composta da quelli che non ce la fanno", ha invece ammonito il presidente del Parlamento Ue