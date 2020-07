Vertice UE in fase di stallo. Conte: "confronto duro con i Paesi frugali'

(Teleborsa) -che deve decidere sul piano per la ripresa da 750 miliardi e il bilancio UE 2021-2027.Stallo a Bruxelles al negoziato sugli aiuti europei, a riferirlo è lo stesso Premier Giuseppe Conte che, in un aggiornamento video in diretta da Facebook, ammette che il confronto con i paesi cosiddetti frugali è duro.Ed infatti continua il duro confronto con i paesi frugali, che puntano i piedi e chiedono diper ilIn attesa del, che dovrebbeda sottoporre ai leader UE per tentare così di raggiungere un compromesso.Il punto su cui insiste il Premier Conte è "niente veti" l'ultima parola non deve spettare agli Stati" L'Italia farà le riforme, ma pretende di affrontare nell'UE i temi del"Siamo in una fase di stallo: si sta rivelando molto complicato, più complicato del previsto. Sono tante questioni su cui stiamo ancora discutendo che non riusciamo a sciogliere" - afferma- "Stiamo cercando e dobbiamo trovare una sintesi perché è nell'interesse di tutti ma certo anche mantenendo bene le coordinate più importanti, a partire dal fatto che gli strumenti devono essere proporzionati alla crisi ed effettivi, cioè efficaci. La nostra risposta deve essere pronta, collettiva, solida, robusta".Secondo fonti italiane, ciò che non permette di sbloccare l'intesache continua insistendo sul fatto che la richiesta disia condizionata all'ma per l'Italia è una richiesta "inaccettabile".Intantosta incontrando la presidente della Commissione europeaa margine dei lavori del Consiglio europeo.