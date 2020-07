Banca MPS, Moody's pone rating in creditwatch positivo

Banca MPS

(Teleborsa) - L'agenzia di ratingha posto instandalone di, attualmente a "b3", ed i rating di lungo termine della Banca, tra cui il Long-Term Bank Deposits rating (“B1”) e il Long-Term Senior Unsecured rating (“Caa1”).Il creditwatch positivo equivale ad una in revisione con risvolti positivi in vista di un upgrade.di lungo termine è stato modificato da "Developing" aLa stessa azione è stata assunta per la controllataNel porre ikl rating sotto osservazione con risvolti positivi, l'agenza ha fatto riferimento alla creazione della bad bank attraverso la maxi cessione di NPL ad Amco recentemente annunciata dal gruppo senese, che avrà risvolti ampiamente positivi sulla sua esposizione e quindi sul merito di credito.