Appuntamenti e scadenze del 23 luglio 2020

Amazon

American Airlines

Autostrade Meridionali

Expedia

Finlogic

Intel

Mattel

Piquadro

Twitter

Visibilia Editore

(Teleborsa) -G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale dei ministri dell'economia digitaleGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di giugnoTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio730 tramite CAF o professionisti - E’ l’ultimo giorno per i CAF o professionisti abilitati per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto, ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730,730-1, 730-3 e 730-4, per le dichiarazioni presentate da parte del contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.