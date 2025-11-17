Milano 17:35
New York: seduta molto difficile per Expedia

(Teleborsa) - Scende sul mercato il comparatore turistico mondiale, che soffre con un calo del 6,19%.

La tendenza ad una settimana di Expedia è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Expedia. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 260,8 USD. Primo supporto visto a 241,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 234,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
