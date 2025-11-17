New York: seduta molto difficile per Expedia

(Teleborsa) - Scende sul mercato il comparatore turistico mondiale
, che soffre con un calo del 6,19%.
La tendenza ad una settimana di Expedia
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Expedia
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 260,8 USD. Primo supporto visto a 241,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 234,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)