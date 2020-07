indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

DiaSorin

(Teleborsa) - Andamento depresso per l', nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 253.604,7 al di sotto di 2.416,3 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,35%, dopo un inizio di seduta a quota 888.Tra i titoli del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,97% sui valori precedenti.