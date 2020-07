L'indice delle aziende sanitarie in rialzo (+0,80%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

DiaSorin

Recordati

Molmed

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole ilIlha aperto a 247.653,8, in aumento dello 0,80%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 863, dopo aver avviato la seduta a 867.Nel, bene, con un rialzo dell'1,35%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,83%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,57%.