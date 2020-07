(Teleborsa) - Collocato oggi dal Tesoro 1 miliardo di BTP decennali e 3,25 miliardi di CTZ biennali, entrambi con rendimenti in calo.I BTP a 10 anni hanno ricevuto domande per 1,48 miliardi di euro, a fronte di un calo del rendimento di 83 punti base allo 0,46%, mentre i CTz a 24 mesi hanno ricevuto una domanda di 5,38 miliardi, con un rendimento lordo in calo di 13 punti base a -0,031%.