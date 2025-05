Spread stabile dopo promozione Moody's. Attesa per cedole minime BTP Italia

Moody's

(Teleborsa) - Isononella seduta odierna, caratterizzata da ampi acquisti sul mercato azionario dopo l'inversione del presidente statunitense Donald Trump sui dazi contro l'Unione europea, a cui è tornato a concedere tempo fino al 9 luglio per giungere a un accordo.Losi assesta a quota 101 punti base, essendo il rendimento del BTP decennaleal 3,62% (+4 punti base) e quello del corrispondente Bundal 2,61% (+4 punti base). Il decennale francese mostra un rendimento del 3,29%, quello spagnolo del 3,23%, quello greco del 3,35%.Il mercato secondario italiano beneficia dellavenerdì sera, confermando al contempo il rating Baa3. L'upgrade dell'outlook riflette il miglioramento delle prospettive di bilancio, in un contesto di performance fiscale migliore del previsto nel 2024 e di un contesto politico interno stabile, che aumenta la probabilità che gli indicatori di bilancio continuino a migliorare, in linea con il piano strutturale di bilancio a medio termine del governo. Le prospettive positive sono inoltre supportate da un mercato del lavoro solido, da solidi bilanci di famiglie e imprese e da un settore bancario in salute.Secondo, gli indicatori di affordability del debito italiano rimarranno solidi rispetto a quelli dei titoli di Stato con rating analogo e alla storia del paese. Considerata la lunga scadenza media del debito italiano (circa sette anni), l'agenzia di rating prevede che ilnei prossimi cinque anni. Il rapporto tra interessi e entrate si avvicinerà al 9,5% entro il 2030, in aumento rispetto all'8,2% del 2024. Nel breve termine, l'onere del debito aumenterà nel 2025 e nel 2026 a causa dei cosiddetti aggiustamenti stock-flow (spesa finanziata con debito ma non conteggiata nel deficit) di circa il 2% del PIL all'anno, correlati al superbonus. Viene previsto che il debito pubblico raggiungerà il 138,4% del PIL nel 2026 e nel 2027, in aumento rispetto al 135,3% dell'anno scorso. Dal 2028 in poi, avanzi primari sostenuti dovrebbero portare l'onere del debito a un graduale calo.Oggi il Tesoro rende note le, in collocamento da martedì 27 a venerdì 30 maggio 2025 (salvo chiusura anticipata). Si tratta del titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione italiana pensato soprattutto per il risparmiatore individuale.Il nuovo BTP Italia avrà unaper coloro che acquistano il titolo all'emissione e lo detengono fino a scadenza, il 4 giugno 2032. Come per le precedenti emissioni, sarà collocato sul mercato in due fasi: la prima fase si svolgerà da martedì 27 a giovedì 29 maggio, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail); la seconda fase avrà luogo nella mattinata del 30 maggio e sarà riservata solo agli investitori istituzionali. Anche per questo titolo la tassazione è agevolata al 12,5%. È esente dalle imposte di successione, e, come previsto dalla legge di bilancio 2024, concorre all'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.