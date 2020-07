Rai Way: utile netto in crescita primo semestre, + 0,5%

Rai Way

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2020 con un, lievemente inquando era pari a 32,6 milioni di euro., inrispetto ai 110,4 milioni di euro dei primi sei mesi 2019, mentre l'dai 9,5 milioni segnati alla fine del 2019.L’, inrispetto ai € 65,6 milioni del primo semestre 2019, per effetto dei maggiori ricavi e del focus sul contenimento dei costi operativi. Il margine sui ricavi si attesta al 61,1% (59,4% nei primi sei mesi 2019).L'(EBIT) e` pari a 45,4 milioni di euro, inferiore dell'1,8% rispetto ai 46,2 milioni del primo semestre 2019."I risultati della prima meta` del 2020 evidenziano la solidita` e la resilienza del nostro modello di business anche nel difficile contesto dovuto all’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, che la Societa` ha affrontato garantendo la continuita` delle attivita` pur con la dovuta attenzione a tutte le esigenze di sicurezza - ha dichiarato. Solidita` e continuita` che, unitamente alla consueta attenzione al contenimento dei costi, consentono di confermare gli obiettivi di redditivita` per il 2020, come pure l’impegno nell’implementazione di quanto previsto nel nuovo piano industriale approvato nel marzo scorso, tra cui, in particolare, il progetto di estensione della copertura delle reti televisive digitali terrestri ed il loro riassetto per consentire il rilascio delle frequenze in favore del 5G. Inoltre, il prossimo avvio del piano di buyback conferma la fiducia della societa` nelle prospettive future nonche´ l’attenzione rivolta alla remunerazione degli azionisti".