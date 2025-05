On aumenta le previsioni di fatturato per l'intero anno

On Holding

(Teleborsa) -, società sostenuta da Roger Federer, ha chiuso il primo trimestre 2025 con unnetto aumentato del 43,0% a CHF 726,6 milioni (o del 40,0% a tassi di cambio costanti), unaumentato dal 59,7% al 59,9% e undiminuito del 38% a CHF 56,7 milioni."Abbiamo, con una forte crescita del fatturato nel primo trimestre, ulteriormente rafforzata dal lancio di prodotti come Cloud 6 e Cloudsurfer 2 - ha commentato- Siamo entusiasti di constatare che la continua crescita del nostro canale DTC e il miglioramento dell'esecuzione operativa lungo tutta la nostra supply chain abbiano ulteriormente contribuito a una significativa espansione della redditività. Guardando al futuro, siamo fiduciosi che il nostro impegno per un'innovazione audace, l'eccellenza operativa e un'esperienza di consumo di alto livello guideranno la crescita della quota di mercato e consolideranno ulteriormente la posizione premium globale di On, consentendoci di affrontare i maggiori livelli di incertezza nella pianificazione dell'attuale contesto di mercato".Sulla base della continua forza del marchio e della visibilità del portafoglio ordini per il resto dell'anno, Onnetto per l'intero anno, prevedendo ora una crescita del fatturato netto di almeno il 28% a tassi di cambio costanti, corrispondente a un fatturato netto dichiarato di almeno CHF 2,86 miliardi ai tassi di cambio spot correnti. On sta integrando une, di conseguenza, prevede ora un margine di utile lordo compreso tra il 60,0% e il 60,5% e un margine EBITDA rettificato compreso tra il 16,5% e il 17,5% per l'intero anno (rispetto alle precedenti aspettative del 17%-17,5%).