L'indice del settore costruzioni italiano è in territorio positivo (+0,98%), notevole balzo in avanti per Carel Industries

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 32.413,4, in crescita di 315,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 394, dopo aver avviato la seduta a 394.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,26% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,10%.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,07%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,78%.