Traffico aereo, ENAV conferma trend recupero: voli più che triplicati a luglio

(Teleborsa) -. Lo annuncia lconfermando di aver gestito oltrper una media giornaliera pari a 2.428 voli e un picco massimo, registrato il 31 luglio, di 3.061 voli.Questi numeri confermano del trend di crescita del traffico aereo in Italia, dopo che a giugno erano stati gestiti poco più di 26.000 movimenti con una media giornalieri di 866 voli.I movimenti gestiti da ENAV a luglio riguardano per ilvoli(arrivo o partenza da uno scalo estero), per ilvoli(arrivo e partenza su aeroporti italiani) e per il(aerei che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo).ENAV fa sapere che è statoche, va ricordato, è stato un anno record per il trasporto aereo in Europa e soprattutto in Italia. Giugno, invece, si è chiuso con il 15% del volato dello scorso anno.Previsioni positive anche per il mese di agosto che, stando ai movimenti registrati nelle nel primo weekend - sabato 1° agosto con 3.626 voli e domenica 2 agosto con 3.508 - indica un recupero del 50% del volato del 2019."La progressiva ripresa dei voli sullo spazio aereo italiano - segnala il gestore del traffico aereo nazionale - è in linea con l’aumento registrato a partire da giugno anche nel resto d’Europa e, secondo le stime di Eurocontrol, ad agosto, si dovrebbe recuperare oltre il 50% dei volumi di traffico del 2019".