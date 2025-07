Leonardo, Enav e UkSATSE, accordo per ripristino della navigazione aerea civile dell'Ucraina

Leonardo

(Teleborsa) - In occasione della Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina,e l'Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise (UkSATSE) hanno firmato unper avviare un'iniziativa congiunta volta al ripristino e al, nell'ambito del Piano di Recupero della Gestione del Traffico Aereo (ATM) del Paese, denominato Ukraine Air Traffic Management (ATM) Restoration and Recovery Plan (UARRP).Nell', Leonardo - leader europeo nei settori dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza - fornirà supporto tecnologico e infrastrutturale al piano di recupero. Enav, il fornitore nazionale italiano dei servizi di navigazione aerea, contribuirà con il proprio know-how operativo e servizi di consulenza. UkSATSE, in qualità di fornitore dei servizi di navigazione aerea ucraini, guiderà l'implementazione quale soggetto attuatore e beneficiario finale dei sistemi ripristinati.Nell'ambito della cooperazione, sono stati firmatitra Leonardo, Enav e UkSATSE per il trasferimento di cinque sistemi radar primari di rotta e delle tecnologie associate. Questi sistemi contribuiranno in modo significativo al ripristino della capacità di sorveglianza primarie dell'Ucraina, consentendo una riapertura graduale dello spazio aereo alle operazioni civili.L'intesache le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile, inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.