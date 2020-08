Oro sfonda soglia 2.000 dollari: record di tutti i tempi

(Teleborsa) -o, che ha raggiunto sui mercati internazionali un picco di, in rialzo dell'1% rispetto la vigilia.La soglia psicologica dei 2.000 dollari era alla portata da giorni ed è stata superata in un soffio dal metallo prezioso, che ad oggi porta in panchina un rialzo del 34% da inizio anno.Ad innescare la nuova ondata di acquisti, dopo l'impatto positivo della crisi innescata dalla pandemia del Covid, contribuiscono il dilagare dei, la mancata approvazione dele l'attesa per i dati del, che sarà un elemento chiave al vaglio della Fed per le decisioni di politica monetaria.C'è da considerare checome quelle approntate un po' ovunque nel mondo, favoriscono una ascesa dell'oro, che ritrova appeal rispetto ad asset concorrenti come il dollaro ed i bond, i cui rendimenti restano a zero.