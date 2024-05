Apple, maxi buyback da 110 miliardi di dollari dopo risultati sopra le attese

Apple

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 marzo 2024) con undi 90,8 miliardi di dollari, in calo del 4% su base annua ma sopra le attese degli analisti di 90,01 miliardi di dollari (secondo i dati LSEG), undi 23,6 miliardi di dollari (vs 24,2 miliardi di dollari un anno fa) e undi 1,53 dollari, uguale al primo trimestre 2023 e superiore alle stime di Wall Street di 1,50 dollari."Oggi Apple registra un fatturato di 90,8 miliardi di dollari per il trimestre di marzo, compreso un record di entrate di tutti i tempi nel settore dei servizi - ha affermatodi Apple - Durante il trimestre, siamo stati entusiasti di lanciare Apple Vision Pro e di mostrare al mondo il potenziale sbloccato dal calcolo spaziale. Non vediamo l'ora di avere un entusiasmante annuncio di prodotto la prossima settimana e un'incredibile conferenza mondiale degli sviluppatori il prossimo mese. Come sempre, ci concentriamo nel fornire i migliori prodotti e servizi ai nostri clienti, e nel farlo rispettando i valori fondamentali che ci guidano".Le vendite disono scese del 10,5% a 45,96 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 46 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano che le vendite deidiminuissero, ma invece sono cresciute fino a 7,5 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 6,86 miliardi di dollari. Le vendite nel segmento dei, che rappresenta anche le offerte Apple Music e TV, sono salite a 23,87 miliardi di dollari, al di sopra delle aspettative degli analisti di 23,27 miliardi di dollari."Grazie agli altissimi livelli di soddisfazione e fedeltà dei clienti, la nostra base attiva di dispositivi installati ha raggiunto un nuovo massimo storico in tutti i prodotti e in tutti i segmenti geografici, e la nostra performance aziendale ha portato a un nuovo record di EPS per il trimestre di marzo - ha affermatodi Apple - Data la nostra fiducia nel futuro di Apple e il valore che vediamo nelle nostre azioni, il nostro board ha autorizzato ulteriori 110 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni. Stiamo inoltre aumentando il nostro dividendo trimestrale per il dodicesimo anno consecutivo".Il board di Apple ha dichiarato unin contanti di 0,25 dollari per azione delle azioni ordinarie, con un aumento del 4%. Il dividendo sarà pagabile il 16 maggio 2024 agli azionisti registrati a partire dalla chiusura delle attività del 13 maggio 2024. Il board ha inoltre autorizzato un ulteriorefino a 110 miliardi di dollari di azioni ordinarie.