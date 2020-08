Calo per il comparto sanitario italiano (-0,98%), seduta depressa per DiaSorin

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

DiaSorin

Recordati

Amplifon

Ftse SmallCap

Pierrel

(Teleborsa) - L'prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha aperto a 249.549,5, in calo dello 0,98% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 839, dopo aver avviato la seduta a 843.Tra i titoli del, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,58%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Tra le azioni del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,00%.