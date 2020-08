Aeroporto Palermo, l'Ad di Ryanair fa scalo al "Falcone Borsellino"

Ryanair

(Teleborsa) -, braccio destro del proprietario e Ceo del Gruppo Michael O'Leary, è arrivato oggi all', per incontrare i vertici di, la società di gestione dello scaloWilson, giunto in mattinata da Dublino, è stato accolto dall'Amministratore delegato di Gesap,, dal Presidentee dal direttore generale. Il manager ha parlato telefonicamente anche con il sindaco di Palermo,, che si è congratulato per il piano di sviluppo che la compagnia irlandese sta approntando per la crescita turistica ed economica del territorio palermitano.Le discussioni - spiega una nota di Gesap - hanno riguardato "di Ryanair per lo sviluppo della programmazione voli da e per l’aeroporto di Palermo".Proprio ieri, Ryanair ha annunciato un r afforzamento dei voli per una serie di destinazioni italiane , a partire dal mese di settembre, ed in questo nuovo operativo risultano particolarmente rafforzati i voli per il capoluogo siciliano.