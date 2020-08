Scuola, vertice a Palazzo Chigi non risolve le incognite

(Teleborsa) -per l'apertura del nuovo anno scolastico, che inizierà il prossimo 14 settembre. Fra i temi centrali, ad ormai pochissimi giorni dal suono della campanella, c'è quello deiE su questo punto è caos, dal momento che sono cadute nel vuoto le richieste delle Regioni di delineare una strategia nazionale e posto chesui mezzi di trasporto e. E sull'di inizio delle lezioni, perché manca la dotazione di mezzi sufficiente ed il personale.E' questo l'esito un po' deludente del vertice convocato dal Premiera Palazzo Chigi con i Ministri competenti:per l'Istruzione,per i Trasporti,per la Salute. Presenti all'incontro anche il capo della Protezione civileed il commissario straordinarioPer launa situazione a macchia di leopardo: molti Comuni non hanno ancora spazi sufficienti a garantire il necessario distanziamento e la collocazione delle classi.Suiè una vera e propria giungla: se alcuni Istituti romani hanno già ricevuto i banchi monoposto ordinati in largo anticipo, moltissime altre scuole italiane sono lontanissime dal ricevere quanto ordinato. In tal caso ci sarà l'obbligo di mascherina anche in classe.Discrezionalità delle regioni anche per laprima delle lezioni: la Campania ha deciso di acquistare termoscanner per misurare la temperatura degli studenti ogni mattina all'ingresso, in altre regioni sarà cura ed onere dei genitori farlo a casa prima di andare a scuola.Quanto alla possibilità di proseguire la, in caso di quarantena della classe/scuola, sembra che vi sia un accordo di massima.