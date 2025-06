Nato, lungo colloquio Meloni-Trump su Medio Oriente

(Teleborsa) - I principali dossier internazionali, a partire dai recenti sviluppi in Medio Oriente, sono stati al centro del, seduti l'uno a fianco all'altro alla cena dei leader della Nato presso il Palazzo Reale di L'Aja.Alhanno preso parte anche il presidente ucrainoi rappresentanti dei quattro partner indo-pacifici e i vertici dell'Unione Europea. Meloni ha partecipato all'evento, sedendo al tavolo con il Reil segretario generale della Nato, il presidente turcoe il presidente della Repubblica CecaRiuniti in vertice Nato oggi all'Aia, i leader (erano in tutto 35 ieri, compresi i vertici Ue) dovrebbero impegnarsi ad aumentare sostanzialmente la lorodel loro prodotto interno lordo entro il 2035 e una revisione avrà luogo nel 2029 con un aggiornamento degli obiettivi di capacità militare.