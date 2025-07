Palazzo Chigi: domani incontro fra governo e chiesa greco-cattolica ucraina

(Teleborsa) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il ministro della culturail ministro dell'ambiente e della sicurezza energeticae il ministro della saluteincontreranno, mercoledì 9 luglio, alle 19.00 nella Sala Verde di Palazzo Chigi, iguidati dal. La riunione precederà di poche ore l'inizio a Roma dellache si aprirà con l'intervento della presidente del Consiglioe del presidente ucrainoe si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dall'Italia per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del Paese, in coordinamento con la comunità internazionale e in dialogo costante con tutte le componenti della società. Lo fa sapere Palazzo Chigi in una nota."La presenza del Patriarca Shevchuk – si legge nella nota – e di tutti i vescovi greco-cattolici assume particolare rilevanza in questo contesto e conferma l'impegno dell'Italia nel sostenere non solo la ricostruzione materiale del Paese, ma anche la sua dimensione spirituale e comunitaria. Saranno presenti all'incontro anchepresidente della Fondazione e dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l'architetto, presidente della Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, a testimonianza dell'approccio multidisciplinare che l'Italia intende adottare per supportare la ricostruzione dell'Ucraina, che spazia dalla cooperazione sanitaria, a quella sulla sicurezza energetica, fino agli aspetti socio-culturali, urbanistici e architettonici".