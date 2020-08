Confagricoltura, slitta al 15 settembre termine per domande ristrutturazione e riconversione vigneti

(Teleborsa) - Slitta al 15 settembre il termine ultimo per la presentazione delle domande dideiche produconoa denominazione di origine ed a denominazione di origine controllata e garantita precedentemente previsto per il 30 agosto.A stabilirlo un decreto delper leche ha fissato invece al 15 febbraio 2021 la data per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto.in una nota ha valutato positivamente il provvedimento ministeriale "che ha pienamente recepito le sollecitazioni dell’Organizzazione nazionale e delle proprie sedi territoriali, rivolte aled alle, affinché si spostasse di 15 giorni il termine ultimo, consentendo una più agevole gestione delle domande da parte delle imprese".Le– informa- possono chiedere un aiuto economico per gli interventi finalizzati a riconversione varietale, ristrutturazione di vigneti, modifiche delle forme di allevamento e sostituzione di pali e fili.