Politiche ambientali e agricole, Giorgetti: pandemia e guerre hanno sovvertito gli obiettivi

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha dichiarato che la pandemia e le guerre sul territorio europeo "hanno sovvertito le certezze che guidavano leeddell'Ue" che prima puntavano ad "alzare l'asticella e chiedere alle imprese di saltare sempre più in alto" mentre ora ha capito che "l'impresa non è il problema ma la soluzione: la priorità è quindi il rafforzamento dell'offerta produttiva come hanno messo il rapporto sul mercato unico e la produttività elaborati in questi mesi".Giorgetti è intervenuto sabato 21 aprile aprile all'assemblea di. "Sono contento di questo cambiamento di approccio - ha aggiunto - anche se da ministro sono preoccupato dal ritardo con cui ci siamo arrivato e dello sforzo e delle risorse che servono per recuperare il tempo perduto".Tra i temi affrontati, oltre alle politiche agricole della UE anche le misure contro la. “Penso che il settore dell’agricoltura possa dare tanto all’Italia e all’Europa – ha dichiarato il presidente di Confagricoltura,a TGR Lombardia – ma ci vogliono scelte forti e coraggiose, a cominciare per esempio dai temi della fauna selvatica, dove la mancanza di controllo ha raggiunto livelli non più sostenibili”. Il presidente della Regione Lombardia,, ha invece annunciato che “nel prossimo Consiglio dei ministri il governo metterà a disposizione alcuni uomini dell’esercito per continuare questa battaglia”.Confagricoltura Varese ha lanciato infine un altro allarme: la presenza accertata e stabile del da affrontare subito - dicono – altrimenti sarà la prossima emergenza. Una richiesta di rispetto e sostegno per chi lavora la terra e investe nel settore agricolo.