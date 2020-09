Atlantia, CdA delibera spin off di ASPI

Atlantia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, ha deliberato di procedere allosino ad unaed alla costituzione di una, destinata a ricevere il compendio scisso.La costituzione della società - spiega una nota della holding - è funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e. La struttura dell’operazione e il progetto di scissione saranno sottoposti ad approvazione di un successivo Consiglio di Amministrazione.dell’intera quota dell’88% di ASPI - spiega Atlantia -all'operazione di scissione come già annunciato nel comunicato dello scorso 4 agosto 2020.Il Ministro Gualtieri, oggi, in audizione dinanzi alla Commissione vigilanza su CDP, ha mostrato un cauto ottimismo sull'operazione , ribadendo piena fiducia nell'operato della Cassa.