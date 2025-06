ASPI, a Villa dei Volusii lo spettacolo "La notte delle Metamorfosi" di Davide Rondoni

(Teleborsa) - Nell'ambito dela Villa dei Volusii è andato in scena lo spettacoloscritto e diretto dal poeta e drammaturgo. "Un'occasione unica – sottolinea Aspi in una nota – per scoprire questo sito archeologico attraverso un suggestivo spettacolo itinerante, pensato non per semplici spettatori, ma per sperimentatori del luogo e della sua magia attraverso i linguaggi delle arti del corpo con letture di poesie, interventi musicali, danza e recitazioni e la partecipazione, tra gli altri, degli attori David Riondino e Iaia Forte".non solo "infrastrutture di trasporto", ma anche elementi che influenzano il paesaggio, le culture e le vite delle persone che lo attraversano, partecipando a diversi eventi e pubblicazioni organizzati da Autostrade per l'Italia. Collaborazione, quella tra ASPI e Rondoni che prosegue, dopo loandato in scena il 17 luglio del 2024, nella chiesa di San Giovanni Battista a Campi Bisenzio, in occasione dei 60 anni dell'Autostrada del Sole e della "sua" Chiesa.Nella campagna di Fiano Romano, nella colonia di Lucus Feroniae, durante idel 1961 venne ritrovato questo straordinario sito che, grazie alla preziosa collaborazione tra Autostrade per l'Italia e il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, è stato nel corso degli anni valorizzato con l'obiettivo di preservarne e divulgarne il prestigio archeologico, lo straordinario valore artistico-culturale.in collaborazione con l'iniziativastorico partner del progetto insieme a WWF, Slow Food Italia e la Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco,conserva il fascino di un complesso residenziale extraurbano ricco di storia come testimoniato da affreschi, mosaici e sculture. Appartenuta inizialmente alla famiglia degli Enazi del ramo Capenate e proscritta ad Augusto, in seguito divenne di proprietà di un amico di Augusto, Quinto Volusio, poi lasciata al figlio, Lucio Volusio Saturnino. Rimase di proprietà della potente famiglia senatoria sino al II secolo d. C. quando, probabilmente per mancanza di eredi, entrò a far parte del demanio imperiale. La villa fu in uso sino al III – IV secolo d. C. e frequentata sino al V, quando qui si impiantò un piccolo cimitero. Il sito continuò a sussistere in epoche successive ma con funzioni diverse: edificio religioso, fortezza e casale rustico.La villa è accessibile direttamente dall', lungo la carreggiata sud dell'A1 (Diramazione Roma Nord – Gra).Alè dedicata una delle oltre 500 experience di viaggio di, il progetto di Autostrade per l'Italia che promuove e valorizza il patrimonio artistico-culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese.