USA, servizi moderano crescita ad agosto

(Teleborsa) -, che rallenta il passo dopo l'export di fine lockdown. Lo confermano le letture dell'indice ISM non manifatturiero elaborato dall'Institute for Supply Management e del PMI dei servizi pubblicato da Markit.Nel mese di agosto,si è portato apunti del mese precedente. Il dato èdel mercato che erano per un calo a 57 punti. Guardando alle singole componenti, quella sull'andamento aziendale è calata a 62,4 punti da 67,2 del mese precedente e quella sugli ordini a 56,8 da 67,7. Quella dell'occupazione è salita a 47,9 punti da 42,1, mentre la componente sui prezzi è aumentata a 64,2 da 57,6.Si rafforza invece ildi Markit, che sale a, risultandodi consensus (54,8 punti). Migliora anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, attestandosi a 54,6 punti rispetto ai 50,3 del mese precedente, al di sotto dei 54,7 attesi.