Borsa Italiana, Gualtieri: l'operazione evidenzierà valore e prospettive di sviluppo

(Teleborsa) - Il Governo e ilseguono "con attenzione" gli sviluppi relativi alle operazioni per l'acquisizione die del gruppoÈ quanto si legge in un comunicato diffuso dalin cui si esplicita la posizione dell'esecutivo sulle vicende di"Ai sensi della normativa sule delle normative di settore sui mercati le offerte saranno oggetto di vaglio da parte del Governo e delle autorità di vigilanza, al fine di assicurare la sana e prudente, la, e ladegli interessi pubblici sottesi a tali asset strategici", continua la nota.Per il MEF, "Borsa Italiana può dare un contributo fondamentale nelladel Paese, in particolar modo se coglierà l’opportunità di svolgere un ruolo propulsivo nella realizzazione del progetto europeo di integrazione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union)".“L’operazione di mercato in corso evidenzierà ile ledi sviluppo del gruppo italiano – ha dichiarato il Ministro Gualtieri – Le istituzioni italiane sono coinvolte, e valuteranno, secondo le proprie competenze, i progetti di investimento che saranno configurati"."Il mio auspicio – ha sottolineato il titolare del dicastero di via XX settembre – è che il gruppo Borsa Italiana trovi la sua collocazione strategica all’interno dele dell’, con partner industriali e finanziari che possano sostenere e rinforzare al meglio il progetto di un mercato dei capitali unico a livello europeo, aperto, spesso e liquido, che connetta tutti i mercati e gli ecosistemi locali. Solo così saremo in grado di sbloccare il reale potenziale, per imprese ed investitori, di un mercato dei capitali pienamente integrato ed efficiente, rafforzando anche laa livello mondiale del sistema finanziario europeo”.