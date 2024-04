Intesa Sanpaolo main partner di miart con una mostra curata da Luca Beatrice

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, main Partner di, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà a Milano dal 12 al 14 aprile, presenterà nei propri spazi espositivi (Pad. 3). la mostra “Io sono una forza del passato”, a cura di, per una riflessione sulla pittura contemporanea come dialogo tra nuovi orientamenti - che vedono sempre più l’adozione dell’artificiale e del digitale e la rinuncia del ‘fatto a mano’ - e il recupero delle forme classiche del passato. La mostra raccoglie i dipinti di Chiara Baima Poma, Luca De Angelis, Ismaele Nones, Nicola Verlato.Confermata anche la presenza di, che presenterà, presso l’area lounge del Gruppo, un ciclo di tre incontri dove, insieme alla presentazione del nuovo volume “Collezionisti e valore dell’arte in Italia – 2024”, si discuteranno tematiche rilevanti per il mercato dell’arte con alcuni dei maggiori esperti di diritto, fiscalità e professionisti del mondo del collezionismo come Stefano Loconte, Guido Guerzoni, Giuseppe Calabi, Franco Dante e Claudia Consolandi, in dialogo con Alberto Fiz e Marina Mojana.Glisono previsti venerdì 12 aprile alle ore 17.30 sul tema “Pianificazione patrimoniale e fiscalità nel mondo dell’arte: prospettive di riforma”; sabato 13 aprile alle ore 17.30 su “Nuovi scenari e prospettive di investimento. Presentazione del terzo volume Collezionisti e valore dell’arte in Italia – 2024” e domenica 14 aprile alle ore 15.00 sull’argomento “Collezionisti e pianificazione successoria”.Nell’ambito delle iniziative di miart, venerdì 12 aprile alle ore 11.00 Intesa Sanpaolo ospita alleuno speciale appuntamento organizzato da Fondazione Palazzo Strozzi dedicato al grande artista tedesco Anselm Kiefer in occasione della mostra Anselm Kiefer. Angeli caduti a Firenze.L’evento permetterà di approfondire temi cardine dell’opera dicome il rapporto tra spirito e materia, individualità e collettività, mito e storia, nel dialogo tra(Fondazione Palazzo Strozzi),(miart),(Pirelli HangarBicocca), e(Galleria Lia Rumma), con uno speciale contributo da remoto dell’artista.Il pluriennale legame con miart testimonia il costante supporto di Intesa Sanpaolo allo sviluppo culturale del, con l'obiettivo di consolidare la centralità di Milano nel panorama nazionale e internazionale dell’arte moderna e contemporanea e di offrire alla città un ulteriore volano di crescita e sviluppo economico, culturale e civile.