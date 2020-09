Saudi Aramco di nuovo prima società per capitalizzazione, superata Apple

Apple

Brent

(Teleborsa) -torna al primo posto per capitalizzazione di mercato. Il gigante deldell'Arabia Saudita ha infatti superatopenalizzata dalla recente debacle in Borsa delle compagnie tecnologiche americane.Secondo quanto segnala Bloomberg, infatti, le azioni di Saudi Aramco hanno guadagnato l'questo mese, nonostante le quotazioni delsiano diminuite del 12%, scendendo al di sotto dei 40 dollari alQuesto risultato è arrivato in concomitanza allefatte registrare dalla società di Palo Alto che a settembre ha perso quasi ilportando il valore di mercato dell'azienda di Tim Cook a 1.900 miliardi di dollari dai precedenti 2.300 miliardi.Apple e Aramco sono le uniche due società ad avere raggiunto idi capitalizzazione. A sostenere il prezzo delle azioni di Aramco è stata anche la promessa di pagare undiquest'anno, più di cinque volte quello che Apple ha pagato agli azionisti negli ultimi quattro trimestri.