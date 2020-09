Appuntamenti e scadenze del 16 settembre 2020

Anima Holding

Azimut

Banca Farmafactoring

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Caleffi

Cattolica Assicurazioni

Cerved Group

Credem

doValue

Fineco

Gibus

Giorgio Fedon

Illimity Bank

Intesa Sanpaolo

Irce

Mediobanca

Mutuionline

Nexi

Nvp

Pierrel

Poste Italiane

Samsung Electronics

Tamburi

Tinexta

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) -Digital Italian Equity Week 2020 - La quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globaliAnnual Economist Government Roundtable - Si svolge ad Atene la 24esima Annual Economist Government Roundtable, organizzata da The Economist Events dove si riuniranno imprenditori, accademici e leader politici provenienti da tutto il mondo per discutere le principali tematiche globaliBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaUE - Stato dell'Unione 2020 - Il presidente della Commissione europea pronuncia dinanzi al Parlamento europeo il discorso sullo stato dell’Unione, in cui fa il punto della situazione per l’anno appena trascorso e presenta le priorità per l’anno successivoG20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale dei ministri dell'ambienteConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell'IstruzioneFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Risultati di periodo- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.Imposte sospese per emergenza Coronavirus - Il 16 settembre si riprende a versare le imposte sospese per emergenza Coronavirus per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (LIPE) - Scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre 2020INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.