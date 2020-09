Appello per un protocollo comune di test Covid-19

(Teleborsa) - Unper superare il gap delleimposte aidei Paesi europei. Lo hanno richiesto, con un documento indirizzato alla, 25 associazioni di viaggio e le organizzazioni sindacali del settore turismo, per la salvaguardia di oltre cinquemila aziende associate e loro dipendenti e il futuro di oltre 27 milioni di cittadini europei che operano nel comparto turistico.La. Nel settore del trasporto aereo si stima che la riduzione del 55% dei voli programmati comporterà una perdita complessiva di circa 140 miliardi di euro, secondo quanto riportato da, amministratore delegato di Airlines for Europe (A4E).Secondo i dati di, invece, il calo del movimento passeggeri negli aeroporti europei è risultato dal 73% nelle prime due settimane di settembre, dopo il -65% relativo alla prima metà di agosto.La riduzione e la rimozione delle quarantene è considerata determinante per ristabilire la libera circolazione delle persone in Europa.