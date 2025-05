A2A e Protezione Civile: protocollo d’intesa per la gestione di contesti emergenziali e ordinari

A2A

(Teleborsa) -e ilhanno firmato il"per la disciplina delle attività di collaborazione nell’ambito del Servizio Nazionale". Laè volta a sviluppare una reciproca cooperazione e a implementare un programma di azioni comuni per garantire la massima efficienza ed efficacia operativa in contesti emergenziali e ordinari.Esempio concreto di sinergia tra il settore pubblico e quello privato, l’intesa quadriennale è stata siglata dal Prefetto, Capo del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da, Amministratore Delegato di A2A.Il Gruppo è infatti presente su tutto il territorio nazionale e opera in: fornendo servizi essenziali quali la produzione di energia elettrica, la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore e la gestione del ciclo dei rifiuti si pone come naturale interlocutore per le attività di Protezione Civile.Sono tre le: procedure e flusso delle comunicazioni, condivisione di soluzioni ottimali per gli interventi in emergenza, iniziative di formazione. Il Protocollo prevede infatti che il Dipartimento e A2A si impegnino, ciascuno per le proprie competenze, a condividere dati utili alla gestione delle singole emergenze, elaborare congiuntamente procedure di attivazione reciproca, individuare modalità di intervento in aree colpite da calamità anche attraverso consulenze specialistiche e supporto tecnico e strumentale.Laprevede inoltre che vengano realizzati percorsi formativi destinati al rispettivo personale, al fine di sviluppare una capacità di risposta sinergica basata sull’applicazione di una metodologia comune, e di integrare le competenze tecniche esistenti.Per A2A questoè in linea con il suo essere una Life Company che contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone. Offrendo supporto alle attività di pianificazione della Protezione Civile, il Gruppo continua a rafforzare le sinergie con istituzioni ed enti che operano per il pubblico interesse condividendo le sue competenze a beneficio dei cittadini e delle comunità.