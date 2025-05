Moderna ritira domanda per vaccino combinato antinfluenzale/COVID

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha annunciato che, in consultazione con la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, hadi licenza biologica in sospeso per mRNA-1083, il suoper adulti dai 50 anni in su.L'aziendadi licenza biologica entro la fine dell'anno, una volta che saranno disponibili i dati sull'efficacia del vaccino provenienti dallo studio di Fase 3 in corso sul suo vaccino sperimentale contro l'influenza stagionale, mRNA-1010. Moderna continua ad aspettarsi che i dati provvisori dello studio mRNA-1010 siano disponibili quest'estate, si legge in una nota.