Eurozona, surplus partite correnti in crescita a luglio

(Teleborsa) - Nel mese di luglio la bilancia dellechiude con undi euro, in calo rispetto all'avanzo di 20,7 miliardi di giugno. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 25,5 miliardi rispetto ai 17,3 miliardi precedentiE' quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente deiha evidenziato un bilancio positivo per 5 miliardi e quella deiper 17 miliardi, mentre la partita deievidenzia un avanzo di 6 miliardi. Il tutto è stato in parte controbilanciato dal deficit di 11 miliardi nei redditi secondari.terminati a luglio 2020, le partite correnti hanno registrato undi euro (2,2% del PIL), rispetto all'avanzo di 304 miliardi (2,6% del PIL) riportato negli stessi 12 mesi a giugno 2019.